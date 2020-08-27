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В Ираке от взрыва пострадали сотрудники ВОЗ

Четверг 27 августа 2020 08:37
В Ираке от взрыва пострадали сотрудники ВОЗ
Фото: взрыв в Ираке (RFS Media Office)
Автор: Андрей Козловский

В Ираке двое сотрудников Всемирной организации здравоохранения получили травмы в результате наезда на придорожное взрывное устройство. Инцидент произошел вблизи города Бартелла, что в 30 км на восток от столицы провинции города Мосул.

Об этом сообщает Xinhua.

Руководитель департамента по связям с общественностью полиции иракской провинции Ниневех Мазина аль-Ахмади заявил, что мужчина и женщина из Ирака, которые являются сотрудниками ВОЗ, пострадали от взрыва заложенной боевиками ИДИЛ.

Отмечается, что ВОЗ оказывает помощь учреждениям здравоохранения Ниневеха, которые существенно пострадали во время боев с боевиками-экстремистами, а также медицинскую поддержку сотням тысяч вынужденно перемещенных людей.

Напомним, в Ираке рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада, произошли два взрыва.

Также РБК-Украина сообщало, что в Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада упала ракета типа "Катюша", удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.

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