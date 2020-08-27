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В Іраку від вибуху постраждали співробітники ВООЗ

Четвер 27 серпня 2020 08:37
В Іраку від вибуху постраждали співробітники ВООЗ
Фото: вибух в Іраку (RFS Media Office)
Автор: Андрій Козловський

В Іраку двоє співробітників Всесвітньої організації охорони здоров’я отримали травми унаслідок наїзду на придорожній вибуховий пристрій. Інцидент стався поблизу міста Бартелла, що в 30 км на схід від столиці провінції міста Мосул.

Про це повідомляє Xinhua.

Керівник департаменту зв’язків із громадськістю поліції іракської провінції Ніневех Мазіна аль-Ахмаді заявив, що чоловік та жінка з Іраку, які є співробітниками ВОЗ, постраждали від вибуху закладеної бойовиками ІДІЛ.

Зазначається, що ВООЗ надає допомогу закладам охорони здоров’я Ніневеха, які суттєво постраждали під час боїв із бойовиками-екстремістами, а також медичну підтримку сотням тисяч вимушено переміщених людей.

Нагадаємо, в Іраку поряд з дипломатичним представництвом США в "зеленій зоні", розташованій в центрі Багдада, сталися два вибухи.

Також РБК-Україна повідомляло, що в Іраку на території міжнародного аеропорту столиці Багдада впала ракета типу "Катюша", удар був нанесений по частині, де були розташовані військовослужбовці США.

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