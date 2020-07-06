В Багдаде выпустили ракету в аэропорт с американскими военными

Ракета не взорвалась
В Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада упала ракета типа "Катюша". Удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.
Об этом сообщает al-Sumaria.
При этом отмечается, что ракета не взорвалась и не привела к каким-либо повреждениям. Также неизвестно кто стоит за данной атакой.
При этом иракская служба безопасности позже опровергла информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада.
Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на воскресенье, 5 июля, в столице Ирака Багдаде неизвестные совершили ракетный обстрел посольства Соединенных Штатов, часть ракет упала в районе "зеленой зоны".
Напомним, в Ираке в середине июня "Катюшами" обстреляли американскую базу с военными.
Также сообщалось, что в марте произошел обстрел американской базы "Кэмп Таджи" в Ираке, тогда погибли три человека, из них двое американских военных, ранения получили 10 человек.
Кроме этого в результате нападений на американские базы в Ираке в январе пострадали более 100 военных США.
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Автор: Игорь Литвиненко