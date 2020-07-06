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В Багдаде выпустили ракету в аэропорт с американскими военными

Новости » В мире     06.07.2020 - 03:31
В Багдаде выпустили ракету в аэропорт с американскими военными
Фото: американские военные (flickr.com/29thinfantrydivision)

Ракета не взорвалась

В Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада упала ракета типа "Катюша". Удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.

Об этом сообщает al-Sumaria.

При этом отмечается, что ракета не взорвалась и не привела к каким-либо повреждениям. Также неизвестно кто стоит за данной атакой.

При этом иракская служба безопасности позже опровергла информацию о ракетном обстреле аэропорта Багдада.

Ранее РБК-Украина писало, что в ночь на воскресенье, 5 июля, в столице Ирака Багдаде неизвестные совершили ракетный обстрел посольства Соединенных Штатов, часть ракет упала в районе "зеленой зоны".

Напомним, в Ираке в середине июня "Катюшами" обстреляли американскую базу с военными.

Также сообщалось, что в марте произошел обстрел американской базы "Кэмп Таджи" в Ираке, тогда погибли три человека, из них двое американских военных, ранения получили 10 человек.

Кроме этого в результате нападений на американские базы в Ираке в январе пострадали более 100 военных США.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИракракета
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