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В Ираке произошла серия взрывов возле посольства США

Багдад, Воскресенье 19 июля 2020 17:19
В Ираке произошла серия взрывов возле посольства США
Фото: взрыв (ejmagnier.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Место запуска ракет пока установить не удалось

Рядом с дипломатическим представительством США в "зеленой зоне", расположенной в центре Багдада, произошли два взрыва. Третья ракета, в то же время выпущенная по центру Багдада, разорвалась в другом квартале "зеленой зоны".

Об этом сообщил телеканал Al Sumaria.

Как сообщается, место запуска ракет пока установить не удалось. О возможных жертвах атаки по центру иракской столицы или нанесенном материальном ущербе не сообщается.

Ракеты, запущенные из ЗРК типа "Катюша", разорвались в "зеленой зоне" во время посещения Багдада министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Напомним, в Ираке на территории международного аэропорта столицы Багдада упала ракета типа "Катюша", удар был нанесен по части, где были расположены военнослужащие США.

Отметим, в Багдаде (Ирак) в районе "зеленой зоны" возле посольства США упала ракета, таким образом, этот запуск ракеты стал 28 за семь месяцев.

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