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В Ираке второй раз за неделю подожгли иранское консульство

Новости » Происшествия     02.12.2019 - 03:20
В Ираке второй раз за неделю подожгли иранское консульство
Иллюстративное фото (witter.com/JavaidManwa)

О пострадавших не сообщается

Антиправительственные протестующие в южном иракском городе Наджаф 1 декабря снова подожгли консульство Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Отмечается, что иракцы в Багдаде и в преимущественно шиитском юге страны продолжают уличные акции с требованиями увеличить количество рабочих мест, положить конец коррупции и улучшить социальные услуги.

В настоящее время количество погибших в ходе протестов составляет более 400 человек.

РБК-Украина писало, что в Наджафе (Ирак) 28 ноября во время демонстраций протестующие подожгли консульство Ирана. Сотрудники иранского консульства успели убежать из здания буквально перед тем, как туда ворвались протестующие.

Напомним, 28 ноября на протестах погибли 28 человек. Впоследствии премьер-министр Ирака Адель Абдула Махди объявил о своей отставке и подал соответствующее заявление в парламент

Как сообщало РБК-Украина, правозащитная организация Amnesty International призвала официальный Багдад положить конец убийствам демонстрантов. Правозащитники считают, что власти Ирака должна привлечь к ответственности всех сотрудников сил безопасности, причастные к гибели участников антиправительственных акций.

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