В Іраку вдруге за тиждень підпалили іранське консульство

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Про постраждалих не повідомляється

Антиурядові протестувальники в південному іракському місті Наджаф 1 грудня знову підпалили консульство Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що іракці в Багдаді та на переважно шиїтському півдні країни продовжують вуличні акції з вимогами збільшити кількість робочих місць, покласти край корупції та покращити соціальні послуги.

Наразі кількість загиблих в ході протестів становить понад 400 людей.

РБК-Україна писало, що у Наджафі (Ірак) 28 листопада під час демонстрацій протестувальники підпалили консульство Ірану. Працівники іранського консульства встигли втекти з будівлі буквально перед тим, як протестуючі туди увірвалися.

Нагадаємо, 28 листопада на протестах загинули 28 людей. Згодом прем'єр-міністр Іраку Адель Абдула Махді оголосив про свою відставку та подав відповідну заяву в парламент

Як повідомляло РБК-Україна, правозахисна організація Amnesty International закликала офіційний Багдад покласти край вбивствам демонстрантів. Правозахисники вважають, що влада Іраку повинна притягнути до відповідальності всіх співробітників сил безпеки, причетних до загибелі учасників антиурядових акцій.