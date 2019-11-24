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В Ираке за день в ходе антиправительственных демонстраций погибли 13 человек

Новости » Происшествия     24.11.2019 - 22:39
В Ираке за день в ходе антиправительственных демонстраций погибли 13 человек
Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Представители руководства страны назвали этот день "одним из худших" за все время демонстраций

В Ираке по меньшей мере 13 человек погибли, еще 150 получили ранения в воскресенье в ходе столкновений протестующих с полицией. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на власти республики.

Представители руководства страны назвали минувший день "одним из худших" за все время антиправительственных демонстраций на юге страны.

Напомним, 21 ноября сообщалось, что в результате стрельбы в Багдаде погибли четыре человека и еще 48 получили ранения. Отмечалось, что это произошло, когда иракские силы безопасности открыли огонь из пистолетов и баллончиков со слезоточивым газом по демонстрантам около двух ключевых мостов в Багдаде.

Как писало РБК-Украина ранее, начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погиб 319 демонстрант. При этом по данным комитета по правам человека при парламенте Ирака, еще 15 тыс. человек получили ранения. Так, протесты охватили Басру, Эд-диванов, Кербеле, Васит и Киркук

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