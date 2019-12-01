Глава правительства Ирака подал в отставку из-за протестов

Фото: Адель Абдула Махди (ACMCU/Twitter)

Парламент рассмотрит отставку Махди на заседании 1 декабря

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди объявил о своей отставке и подал соответствующее заявление в парламент на фоне антиправительственных акций протеста в Багдаде и на юге страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

Так, через неделю после того, как иракские силовики убили более 40 протестующих, глава правительства Ирака подал в отставку. Официально о своей отставке Махди объявил после экстренного заседания правительства, на котором министры утвердили заявление и отставку ключевых сотрудников кабинета.

Планируется, что в воскресенье,1 декабря, иракский парламент соберется на заседание и примет решение относительно отставки главы правительства Махди.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, глава правительства Ирака Адель Абдул Махди заявил, что планирует подать в отставку на фоне обострения антиправительственных акций протеста в стране. Такое заявление он сделал после того, как более 40 человек погибли в ходе столкновений с силовиками в ночь на пятницу.

Как писало РБК-Украина, начиная с 1 октября на акциях протеста в Ираке погибли более 350 демонстрантов. При этом, по данным комитета по правам человека при иракском парламенте, еще 15 тыс. людей получили ранения. Антиправительственные протесты охватили Басру, Эд-диванов, Кербеле, Васит, Киркук и столицу - Багдад.