ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Глава правительства Ирака подал в отставку из-за протестов

Новости » Политика     01.12.2019 - 09:02
Глава правительства Ирака подал в отставку из-за протестов
Фото: Адель Абдула Махди (ACMCU/Twitter)

Парламент рассмотрит отставку Махди на заседании 1 декабря

Премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди объявил о своей отставке и подал соответствующее заявление в парламент на фоне антиправительственных акций протеста в Багдаде и на юге страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

Так, через неделю после того, как иракские силовики убили более 40 протестующих, глава правительства Ирака подал в отставку. Официально о своей отставке Махди объявил после экстренного заседания правительства, на котором министры утвердили заявление и отставку ключевых сотрудников кабинета.

Планируется, что в воскресенье,1 декабря, иракский парламент соберется на заседание и примет решение относительно отставки главы правительства Махди.

Напомним, в пятницу, 29 ноября, глава правительства Ирака Адель Абдул Махди заявил, что планирует подать в отставку на фоне обострения антиправительственных акций протеста в стране. Такое заявление он сделал после того, как более 40 человек погибли в ходе столкновений с силовиками в ночь на пятницу.

Как писало РБК-Украина, начиная с 1 октября на акциях протеста в Ираке погибли более 350 демонстрантов. При этом, по данным комитета по правам человека при иракском парламенте, еще 15 тыс. людей получили ранения. Антиправительственные протесты охватили Басру, Эд-диванов, Кербеле, Васит, Киркук и столицу - Багдад.

Премьер-министр Мальты подает в отставку В Ираке убили 16 протестующих после поджога иранского консульства
Новости Украины протестотставкаИракправительство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь