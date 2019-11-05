В Ираке силовики в очередной раз открыли огонь по демонстрантам, 13 жертв

Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Один человек погиб во время похоронной процессии

За последние 24 часа иракские силы безопасности застрелили по меньшей мере 13 протестующих с целью подавления демонстраций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщается, силовики открывали огонь по толпам демонстрантов. Один человек погиб во время похоронной процессии.

"После того, как в понедельник днем ​​было убито восемь человек, силы безопасности за ночь и утро во вторника застрелили по меньшей мере еще пятерых человек, в том числе один демонстрант был убит во время на похоронной процессии другого демонстранта, который погиб несколько часов назад", - говорится в сообщении.

Напомним, более 260 иракцев были убиты на демонстрациях с начала октября против правительства, которое они считают коррумпированным и приверженным иностранным интересам, прежде всего Ирану.

Международная правозащитная организация Amnesty International подвергла критике жесткие действия иракских силовиков. По словам правозащитников, силовики использовали против протестующих два типа гранат со слезоточивым газом, которые до этого еще не применялись. По данным правозащитников, они вызывают тяжелые травмы или даже смерть в случае прямого попадания в человека.

Также РБК-Украина писало, что 31 октября премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди заявил, что уходит в отставку на фоне массовых протестов и убийств силовиками демонстрантов.