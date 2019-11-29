Премьер-министр Ирака подает в отставку на фоне протестов

Фото: премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди (islamnews.ru)

Соответствующее заявление он направит в парламент

Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди опубликовал заявление в пятницу днем, в котором пообещал, что вскоре подаст свою отставку в парламент. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rudaw.

Такое заявление он сделал на фоне общенациональных протестов, в результате которых погибло по меньшей мере 320 человек и еще 15 тыс. получили ранения. По меньшей мере 40 человек погибли за последнюю ночь.

"Как ответ на призыв аятоллы Али аль-Систани, чтобы как можно скорее способствовать и ускорить его выполнение, я направлю официальное письмо с запросом об отставке почетного парламента", - заявил премьер'ер-министр.

Систани, высший шиитский духовник в Ираке, ранее призвал парламент отозвать правительство. Пока неизвестно, примет ли парламент отставку премьер-министра.

Ранее Иран вмешался, чтобы предотвратить свержению премьер-министра Ирака Адиля Абдула Махди, которое происходит на фоне массовых антиправительственных протестов и убийств демонстрантов силовиками.

Как писало РБК-Украина ранее, начиная с 1 октября в ходе акций протеста в Ираке погибли 319 демонстрантов. При этом по данным комитета по правам человека при парламенте Ирака, еще 15 тыс. людей получили ранения. Так, протесты охватили Басру, Эд-диванов, Кербеле, Васит и Киркук.

Напомним, вчера, 28 ноября, в Наджафе во время демонстраций протестующие сожгли консульство Ирана.