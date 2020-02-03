В Ираке вспыхнули протесты после назначенного нового премьера

Фото: протесты в Ираке (twitter.com)

Демонстранты требуют, чтобы новым премьером стал независимый кандидат

В столице Ирака Багдаде и в городах на юге страны демонстранты в воскресенье, 2 февраля, вышли на улицы, чтобы заявить о своем несогласии с решением президента страны назначить новым премьером Ирака Мухаммада Тауфика Аляуи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Такую реакцию считают ожидаемой, потому что демонстранты ранее подчеркивали, что не примут кандидата, избранного иракской правящей элитой. К тому же Мухаммад Тауфик Аляуи ранее возглавлял министерство связи страны и для протестующих представителем этой элиты. В то же время демонстранты требуют, чтобы новым премьером стал независимый кандидат.

Впрочем, некоторые участники протестов выражали более умеренные мнения и заявили, что предпочли бы посмотреть, выполнит ли новый премьер анонсированные обещания, в частности относительно проведения досрочных выборов.

Кроме Багдада, протесты прошли также в провинциях Басра, Насирия и Кербела. В столице страны на улицах было особенно много молодежи - школьников и студентов.

РБК-Украина писало, что в субботу, 1 февраля, президент Ирака Бархам Салих подписал указ о назначении нового премьер-министра, после двух месяцев неопределенности в стране.

Напомним, в прошлом году премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил о своей отставке на фоне массовых акций протеста в стране. В начале декабря иракский парламент одобрил отставку главы правительства и обратился к президенту с требованием представить нового прем'єра. Махди подал в отставку через неделю после того, как иракские силовики убили более 40 протестующих.