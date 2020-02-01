В Ираке назначили нового премьер-министра

Фото: Мохаммед Тауфик Аллави (flickr.com / middleeastaffair)

Новоназначенный премьер будет руководить правительством до досрочных выборов

В субботу, 1 февраля, президент Ирака Бархам Салих подписал указ о назначении нового премьер-министра, после двух месяцев неопределенности в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на aljazeera.

Как сообщается, новым главой иракского правительства до проведения досрочных выборов будет Мохаммед Тауфик Аллави. У нового премьера есть месяц на формирование правительства.

После своего назначения Аллави заявил, что готов подать в отставку в случае, если политические силы будут пытаться навязывать ему кандидатов в министерства.

Напомним, в прошлом году премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил о своей отставке на фоне массовых акций протеста в стране. В начале декабря иракский парламент одобрил отставку главы правительства и обратился к президенту с требованием представить нового премьера.

Также РБК-Украина писало, что Махди подал в отставку через неделю после того, как иракские силовики убили более 40 протестующих. Официально о своей отставке Махди объявил после экстренного заседания правительства, на котором министры утвердили заявление и отставку ключевых сотрудников кабинета.