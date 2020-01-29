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В Ираке разбился военный самолет, - El Nashra

Новости » В мире     29.01.2020 - 13:45
В Ираке разбился военный самолет, - El Nashra
Фото: крушение самолета (elnashra.com)

Самолет, предположительно, был американским

В среду, 29 декабря, в провинции Анбар на западе Ирака разбился военно-транспортный самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство El Nashra.

По данным издания, первая информация указывает, что самолет был американским. На его борту, предположительно, находилось четыре человека. Все они погибли.

Напомним, 7 января Иран провел ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы возле столицы Ирака Багдада. Иранское государственное телевидение заявило, что эта атака является ответным ударом на убийство главного командира Ирана Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента.

Власти США сообщили, что число американских военнослужащих, пострадавших в ходе иранской атаки возросло до полусотни.

Также РБК-Украина писало, что в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и посольства иностранных государств, 26 января упали пять ракет. Одна из них попала в здание ресторана американской дипмиссии. В результате обстрела ранены по меньшей мере три человека, а вертолеты эвакуировали людей.

Кроме этого, 14 января в Ираке обстреляли военную базу аль-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие.

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