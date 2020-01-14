В Ираке провели ракетный обстрел военной базы США

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Информация о пострадавших не сообщается

В Ираке обстреляли военную базу аль-Таджи к северу от Багдада, где находятся американские военнослужащие. Об этом сообщает Al-Hadath.

Сообщается, что обстрел велся из реактивных систем залпового огня "Катюша". Всего вблизи лагеря зафиксировали падение пять ракет. На данный момент не сообщается о пострадавших американских или иракских военных в результате обстрела.

Ранее обстрел базы аль-Таджи происходил 8 января. Тогда по меньше мере пять ракет поразили базы, в которых размещены американские и британские войска. Удар произошел спустя всего несколько часов после того, как был нанесен удар с воздуха США по базам ополчения в Западном Ираке и Сирии. В Иране заявили, что эта атака является ответным ударом на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которое было совершено по приказу американского президента Дональда Трампа.

Также сообщалось, что 12 января в Ираке ракетами из установки "Катюша" вновь обстреляли военную авиабазу, где размещаются американские военные. Военная база расположена в 80 километрах к северу от Багдада.

Отметим, ситуация в регионе обострилась после того, как США 3 января провели военную операцию в результате которой был убит Сулеймани, которого президент США Дональд Трамп назвал "террористом номер один в мире".