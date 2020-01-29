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В Іраку розбився військовий літак, - El Nashra

Новини » В світі     29.01.2020 - 13:45
В Іраку розбився військовий літак, - El Nashra
Фото: катастрофа літака (elnashra.com)

Літак, імовірно, був американським

У середу, 29 грудня, в провінції Анбар на заході Іраку розбився військово-транспортний літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство El Nashra.

За даними видання, перша інформація вказує, що літак був американським. На його борту, ймовірно, знаходилося чотири людини. Всі вони загинули.

Нагадаємо, 7 січня Іран провів ракетні обстріли авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази біля столиці Іраку Багдада. Іранське державне телебачення заявило, що ця атака є ударом у відповідь на вбивство головного командира Ірану Касема Сулеймані, яке було здійснено за наказом американського президента.

Влада США повідомила, що кількість американських військовослужбовців, які постраждали під час іранської атаки зросла до півсотні.

Також РБК-Україна писало, що в "зеленій зоні" Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав, 26 січня впали п'ять ракет. Одна з них потрапила в будівлю ресторану американської дипмісії. В результаті обстрілу поранено щонайменше три людини, а вертольоти евакуювали людей.

Крім цього, 14 січня в Іраку обстріляли військову базу аль-Таджі на північ від Багдада, де знаходяться американські військовослужбовці.

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