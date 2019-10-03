В Ираке прогремела серия взрывов в "зеленой зоне"

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Одна ракета упала рядом с турецким посольством в "зеленой зоне"

В Багдаде (Ирак ) произошли взрывы внутри "зеленой зоны" после падения двух ракет. Об этом сообщает Al Arabiya.

По данным телеканала, одна ракета упала рядом с турецким посольством в "зеленой зоне", а другая ударила рядом с мостом Аль-Харисийя. О жертвах не сообщается.

В укрепленной "зеленой зоне" Багдада расположены правительственные здания и иностранные посольства.

Напомним, несколько месяцев назад в правительственной "зеленой зоне" Багдада произошел ракетный обстрел территории рядом с посольством США. Ракета была запущена из района Аль-Гадир в восточной части Багдада в сторону "зеленой зоны".

До этого Госдепартамент США распорядился, чтобы Ирак покинули те сотрудники посольства, в которых дипмиссия в Багдаде.

Ранее также сообщалось, что в Ираке на юге страны во время движения подорвали автобус с солдатами шиитской военизированной группы, что привело к гибели по меньшей мере 7 человек, еще 26 получили ранения. По данным представителя министерства внутренних дел Ирака, два смертника совершили самоподрывы. Как сообщили свидетели происшествия, взрывы произошли на площади в центре города рядом с группой строителей.