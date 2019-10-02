В Ираке в ходе протестов погибли 3 человека, десятки раненых

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Полиция попыталась разогнать толпу, когда демонстранты пытались пройти в район правительственных учреждений

В Ираке из-за столкновений между иракскими силами безопасности и участниками антиправительственных демонстраций в Багдаде один человек погиб и около 200 ранены. Об этом сообщили представители властей, передает "Радио Свобода".

Кроме того, известно об одном погибшем протестующем и еще около 20 раненых в городе Нассирия после акции протеста.

Сотни демонстрантов собрались на главной площади Тахрир в столице Ирака 1 октября, чтобы выразить протест против коррупции в государстве, безработицы и плохих общественных услуг, в частности отключения электроэнергии и нехватки воды.

Полиция попыталась разогнать толпу, когда некоторые демонстранты пытались пройти в район, где расположены здания правительственных учреждений и иностранных посольств, в ответ некоторые протестующие начали бросали камни в правоохранителей.

Министерство здравоохранения Ирака заявило, что среди пострадавших 160 гражданских и 40 представителей сил безопасности.

Как отмечает издание, протесты по всему Ираку за последние месяцы привели к ранениям десятков людей.

Напомним, в Ираке в сентябре в городе Кербела во время религиозного ритуала, погиб 31 человек, еще 100 получили ранения.