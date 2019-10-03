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В Іраку прогриміла серія вибухів в "зеленій зоні"

Новини » Надзвичайні події    03.10.2019 - 09:40
В Іраку прогриміла серія вибухів в "зеленій зоні"
Ілюстративне фото (pixabay.com/PDPhotos)

Одна ракета впала поруч з турецьким посольством в "зеленій зоні"

В Багдаді (Ірак ) сталися вибухи всередині "зеленої зони" після падіння двох ракет. Про це повідомляє Al Arabiya.

За даними телеканалу, одна ракета впала поруч з турецьким посольством в "зеленій зоні", а інша вдарила поруч з мостом Аль-Харисийя. Про жертви не повідомляється.

В укріпленій "зеленій зоні" Багдада розташовані урядові будівлі і іноземні посольства.

Нагадаємо, кілька місяців тому в урядовій "зеленій зоні" Багдада стався ракетний обстріл території поруч з посольством США. Ракета була запущена з району Аль-Гадір у східній частині Багдаду в бік "зеленої зони".

До цього Держдепартамент США розпорядився, щоб Ірак покинули ті співробітники посольства, в яких дипмісія в Багдаді.

Раніше також повідомлялося, що в Іраку на півдні країни під час руху підірвали автобус з солдатами шиїтської воєнізованої групи, що призвело до загибелі щонайменше 7 людей, ще 26 отримали поранення. За даними представника міністерства внутрішніх справ Іраку, два смертники вчинили самопідриви. Як повідомили свідки події, вибухи сталися на площі в центрі міста поруч з групою будівельників.

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