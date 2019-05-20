В Багдаде произошел взрыв возле посольства США

Фото: посольство США в Іраку (ozodi.org)

Силовики закрыли правительственный район

В правительственной "зеленой зоне" Багдада произошел ракетный обстрел территории рядом с посольством США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al Arabiya.



Предварительно известно, что в результате взрыва никто не пострадал. Ракета была запущена из района Аль-Гадир в восточной части Багдада в сторону "зеленой зоны".



Как сообщают корреспонденты телеканала, иракские силовики закрыли правительственный район. Сейчас полиция разыскивает причастных к взрыву.

Напомним, 16 мая Государственный департамент Соединенных Штатов сообщил об эвакуации большинства дипломатов из американского посольства в Ираке. Такое решение было принято из-за обострения конфликта между США и Ираном и обеспокоенности по поводу предполагаемых угроз со стороны Ирана, которые, по мнению источников в США, способствовали воскресным атакам на четыре нефтяных танкера в Персидском заливе.

РБК-Украина писало, что до этого Госдепартамент США распорядился, чтобы Ирак покинули те сотрудники посольства, в которых дипмиссия в Багдаде и консульство в Эрбиле остро не нуждаются.