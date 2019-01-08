В Ираке два человека погибли при взрыве автомобиля

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В результате взрыва пострадали десять человек

В результате взрыва начиненного взрывчаткой автомобиля в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

Сообщается, что в результате теракта в Ираке погибли два человека. В частности, у северного въезда в Салах-эд-Дин был подорван заминированный автомобиль.

СМИ сообщают, что в результате взрыва пострадали десять человек.

Напомним, в конце ноября в Ираке в городе Тикрит взорвалась бомба в автомобиле, в результате пять человек погибли 16 ранены. После взрыва заминированного автомобиля загорелись двенадцать машин, находившихся рядом. Иракские силы безопасности закрыли большую часть городских улиц на случай любых других инцидентов.

В начале ноября в Ираке в разных районах Багдада прогремела серия взрывов, в результате которых погибло по меньшей мере 8 человек, еще 16 получили ранения. Тогда взрывные устройства сработали в шести разных кварталах столицы Ирака и ни одна из возможных группировок сразу не взяла на себя ответственность за теракты.