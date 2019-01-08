В Іраку два людини загинули при вибуху автомобіля

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В результаті вибуху постраждали десять осіб

В результаті вибуху начиненого вибухівкою автомобіля в провінції Салах-ед-Дін на півночі Іраку загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Анадолу".

Повідомляється, що в результаті теракту в Іраку загинули дві людини. Зокрема, біля північного в'їзду в Салах-ед-Дін був підірваний замінований автомобіль.

ЗМІ повідомляють, що в результаті вибуху постраждали десять чоловік.

Нагадаємо, в кінці листопада в Іраку в місті Тікріт вибухнула бомба в автомобілі, в результаті 5 людей загинули, 16 поранені. Після вибуху замінованого автомобіля загорілися дванадцять машин, що знаходилися поруч. Іракські сили безпеки закрили більшу частину міських вулиць на випадок будь-яких інших інцидентів.

На початку листопада в Іраку в різних районах Багдада прогриміла серія вибухів, в результаті яких загинуло щонайменше 8 людей, ще 16 отримали поранення. Тоді вибухові пристрої спрацювали в шести різних кварталах столиці Іраку і ні одна з можливих угруповань не взяла на себе відповідальність за теракти.