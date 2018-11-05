В Багдаде произошла серия взрывов, есть жертвы

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В результате серии взрывов погибло по меньшей мере 8 человек, еще 16 получили ранения

Представитель полиции Багдада Хатем аль-Джабири заявил, что в разных районах иракского Багдада прогремели серии взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Аль-Джабири рассказал, что в результате взрывов погибло по меньшей мере 8 человек, еще 16 получили ранения. Также он добавил, что взрывные устройства сработали в шести разных кварталах столицы Ирака.

Чиновник заявил, что пока ни одна из возможных группировок не взяла на себя ответственность за теракты. Но власти страны считают, что за взрывами может стоять террористическая организация "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что в Ираке произошло два теракта, есть жертвы. В полиции заявили, что две бомбы взорвались в бывших опорных пунктах группировки "Исламское государство" в центральной части Ирака, в результате чего погиб один человек и ранены по меньшей мере 16.

Напомним, в Ираке смертник въехал на заминированном автомобиле в ресторан, есть погибшие. В иракской провинции Салахаддин на севере города Тикрит террорист-смертник въехал на заминированном автомобиле в ресторан в районе Хаджадж, в результате теракта погибли шесть человек, еще 42 получили ранения.