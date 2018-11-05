ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Багдаде произошла серия взрывов, есть жертвы

Новости » Происшествия    05.11.2018 - 04:15
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)
Иллюстративное фото (rfsmediaoffice.com)

В результате серии взрывов погибло по меньшей мере 8 человек, еще 16 получили ранения

Представитель полиции Багдада Хатем аль-Джабири заявил, что в разных районах иракского Багдада прогремели серии взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Agency.

Аль-Джабири рассказал, что в результате взрывов погибло по меньшей мере 8 человек, еще 16 получили ранения. Также он добавил, что взрывные устройства сработали в шести разных кварталах столицы Ирака. 

Чиновник заявил, что пока ни одна из возможных группировок не взяла на себя ответственность за теракты. Но власти страны считают, что за взрывами может стоять террористическая организация "Исламское государство".

Ранее сообщалось, что в Ираке произошло два теракта, есть жертвы. В полиции заявили, что две бомбы взорвались в бывших опорных пунктах группировки "Исламское государство" в центральной части Ирака, в результате чего погиб один человек и ранены по меньшей мере 16.

Напомним, в Ираке смертник въехал на заминированном автомобиле в ресторан, есть погибшие. В иракской провинции Салахаддин на севере города Тикрит террорист-смертник въехал на заминированном автомобиле в ресторан в районе Хаджадж, в результате теракта погибли шесть человек, еще 42 получили ранения.

Теракт в Керчи: четверых пострадавших выписали из больниц В Конго в результате атаки боевиков погибли 14 человек
Новости Украины ИракЖертвыТеракт
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь