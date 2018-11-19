В Ираке взорвался заминированный автомобиль, есть погибшие и раненые

Фото: взрыв (flickr.com/jerry_lake)

В результате теракта погибли 5 человек, еще 16 ранены

В Ираке в городе Тикрит в воскресенье 18 ноября, взорвалась бомба в автомобиле, в результате 5 человек погибли 16 ранены. Об этом сообщили в местной полиции, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После взрыва заминированного автомобиля загорелись двенадцать машин, находившихся рядом.

Иракские силы безопасности закрыли большую часть городских улиц на случай любых других инцидентов.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственности за теракт.

Напомним, 5 ноября в Ираке в разных районах Багдада прогремела серия взрывов, в результате которых погибло по меньшей мере 8 человек, еще 16 получили ранения. Тогда взрывные устройства сработали в шести разных кварталах столицы Ирака и ни одна из возможных группировок сразу не взяла на себя ответственность за теракты.

Власти Ирака считают, что за взрывами стоит террористическая группировка "Исламское государство".