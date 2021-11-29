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Ирак завтра выполнит последний рейс по эвакуации мигрантов из Беларуси

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Багдад, Понедельник 29 ноября 2021 17:15
Ирак завтра выполнит последний рейс по эвакуации мигрантов из Беларуси Фото: Ирак 30 ноября совершит последний рейс для вывоза мигрантов из Беларуси (alsumaria.tv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Ирака 30 ноября выполнят последний рейс по вывозу мигрантов из Беларуси. Всего из Минска было вывезено более 1,8 тысячи иракцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал SHAFAQ News.

"Более 1,8 тысячи иракских граждан, застрявших на польско-белорусской границе, были эвакуированы Iraqi Airways", - цитирует издание пресс-секретаря министерства по делам миграции и перемещенных лиц Ирака Али Аббаса Джаханкера.

По его словам, завтра, во вторник, состоится последний рейс для эвакуации иракцев, застрявших на границе Польши и Беларуси, и желающих добровольно вернуться на родину. Он также отметил, что вывоз мигрантов из Беларуси проводится за счет иракского правительства.

"Общее количество иракцев, желающих вернуться, составляет более 3 тысяч человек, большинство из которых приехали из Курдистана", - уточнил представитель министерства.

Напомним, в Польше в ночь на 29 ноября на границе задержали более 30 мигрантов.

Отметим, 26 ноября два рейса доставили несколько сотен граждан Ирака из Беларуси на родину.

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