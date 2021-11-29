Ирак завтра выполнит последний рейс по эвакуации мигрантов из Беларуси
Власти Ирака 30 ноября выполнят последний рейс по вывозу мигрантов из Беларуси. Всего из Минска было вывезено более 1,8 тысячи иракцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал SHAFAQ News.
"Более 1,8 тысячи иракских граждан, застрявших на польско-белорусской границе, были эвакуированы Iraqi Airways", - цитирует издание пресс-секретаря министерства по делам миграции и перемещенных лиц Ирака Али Аббаса Джаханкера.
По его словам, завтра, во вторник, состоится последний рейс для эвакуации иракцев, застрявших на границе Польши и Беларуси, и желающих добровольно вернуться на родину. Он также отметил, что вывоз мигрантов из Беларуси проводится за счет иракского правительства.
"Общее количество иракцев, желающих вернуться, составляет более 3 тысяч человек, большинство из которых приехали из Курдистана", - уточнил представитель министерства.
Напомним, в Польше в ночь на 29 ноября на границе задержали более 30 мигрантов.
Отметим, 26 ноября два рейса доставили несколько сотен граждан Ирака из Беларуси на родину.