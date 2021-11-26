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Два самолета доставили сотни мигрантов из Беларуси в Ирак

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Беларусь, Пятница 26 ноября 2021 12:02
Два самолета доставили сотни мигрантов из Беларуси в Ирак Фото: два самолета с мигрантами из Беларуси отправились в Ирак (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В пятницу, 26 ноября, два рейса доставили сотни иракцев, которые стремились въехать в Европейский Союз, обратно в Ирак из Беларуси. Все больше мигрантов улетают на родину, поскольку теряют надежду благополучно попасть на территорию ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Известно, что самолеты рано утром приземлились в Эрбиле, столице автономного курдского региона Ирака. На борту находилось около 600 иракцев, в основном курдов.

Многие пассажиры сказали, что с облегчением вернулись домой. Отмечают, что им пришлось потратить много данег, даже чтобы добраться от границы в Минск на самолет.

Напомним, в Польше за минувшие сутки зафиксировали 217 попыток незаконного пересечения границы беженцами со стороны Беларуси. В частности, во время очередной из них, группа из почти 200 мигрантов пыталась силой прорваться через рубеж.

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