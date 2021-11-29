Миграционный кризис: в Польше за ночь задержали более 30 беженцев

В ночь на 29 ноября польские службы задержали 33 мигранта. Они незаконнно пытались пересечь границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Польши в Twitter .

"Белорусские службы почти каждую ночь повреждают забор, чтобы мигранты могли нелегально перейти на польскую сторону. Сегодня такая попытка была предпринята в Мельнике", - говорится в Минобороны Польши.

Białoruskie służby niemal każdej nocy uszkadzają ogrodzenie na granicy, by umożliwić migrantom nielegalne przejście na polską stronę. Dziś do takiej próby doszło w Mielniku. Polskie służby zatrzymały 33 migrantów, którzy próbowali nielegalnie przekroczyć granicę. pic.twitter.com/emQkOM15rO — Ministerstwo Obrony Narodowej (@MON_GOV_PL) November 29, 2021

С начала года в Польше зарегистрировали почти 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы мигрантами.