Ірак створює комісію для боротьби з вербуванням громадян до армії РФ

Як заявив тимчасовий повірений у справах Республіки Ірак в Україні Тарек Казем під час зустрічі з секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадним генералом Дмитром Усовим, офіційний Багдад стурбований фактами залучення громадян Іраку до лав російської армії.

Для реагування на цю проблему в Іраку створюють окрему комісію, яка працюватиме у взаємодії з Верховною судовою радою країни.

Іракська сторона також наголосила, що національне законодавство передбачає суворе покарання за найманство - аж до довічного ув’язнення.

Крім того, дипломати підтвердили принципову позицію Іраку щодо дотримання нейтралітету та невтручання у внутрішні справи інших держав, що закріплено в конституції країни.

Водночас в Україні нагадують, що Міністерство закордонних справ регулярно закликає громадян третіх країн усіма можливими способами уникати потрапляння до складу російської окупаційної армії.