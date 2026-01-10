UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Ірак створює комісію для боротьби з вербуванням громадян до армії РФ

Фото: зустріч представників Іраку та України (Telegram-канал "Хочу жить")
Автор: Марина Балабан

Уряд Іраку створить спеціальну комісію, яка займатиметься розслідуванням і припиненням вербування іракської молоді для участі у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Хочу жить".

Як заявив тимчасовий повірений у справах Республіки Ірак в Україні Тарек Казем під час зустрічі з секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадним генералом Дмитром Усовим, офіційний Багдад стурбований фактами залучення громадян Іраку до лав російської армії.

Для реагування на цю проблему в Іраку створюють окрему комісію, яка працюватиме у взаємодії з Верховною судовою радою країни.

Іракська сторона також наголосила, що національне законодавство передбачає суворе покарання за найманство - аж до довічного ув’язнення.

Крім того, дипломати підтвердили принципову позицію Іраку щодо дотримання нейтралітету та невтручання у внутрішні справи інших держав, що закріплено в конституції країни.

Водночас в Україні нагадують, що Міністерство закордонних справ регулярно закликає громадян третіх країн усіма можливими способами уникати потрапляння до складу російської окупаційної армії.

Африканці воюють в Україні на боці РФ

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало країни Африки вжити рішучих заходів для припинення російських схем вербування, спрямованих на залучення молоді з усього континенту.

За інформацією МЗС, нині на боці Росії воюють понад 1400 громадян африканських держав.

На початку січня стало відомо, що біля Лиману у Донецькій області українські військові взяли у полон африканського найманця, який воював на боці РФ. Громадянин Уганди стверджує, що контракт підписав під дулом автомата.

До цього, в квітні 2025 року, на Донеччині українські військові взяли в полон африканського найманця у формі армії РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІракУкраїнаВійна в Україні