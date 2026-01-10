Ірак створює комісію для боротьби з вербуванням громадян до армії РФ

Уряд Іраку створить спеціальну комісію, яка займатиметься розслідуванням і припиненням вербування іракської молоді для участі у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт "Хочу жить".
Як заявив тимчасовий повірений у справах Республіки Ірак в Україні Тарек Казем під час зустрічі з секретарем Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадним генералом Дмитром Усовим, офіційний Багдад стурбований фактами залучення громадян Іраку до лав російської армії.
Для реагування на цю проблему в Іраку створюють окрему комісію, яка працюватиме у взаємодії з Верховною судовою радою країни.
Іракська сторона також наголосила, що національне законодавство передбачає суворе покарання за найманство - аж до довічного ув’язнення.
Крім того, дипломати підтвердили принципову позицію Іраку щодо дотримання нейтралітету та невтручання у внутрішні справи інших держав, що закріплено в конституції країни.
Водночас в Україні нагадують, що Міністерство закордонних справ регулярно закликає громадян третіх країн усіма можливими способами уникати потрапляння до складу російської окупаційної армії.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України закликало країни Африки вжити рішучих заходів для припинення російських схем вербування, спрямованих на залучення молоді з усього континенту.
За інформацією МЗС, нині на боці Росії воюють понад 1400 громадян африканських держав.
На початку січня стало відомо, що біля Лиману у Донецькій області українські військові взяли у полон африканського найманця, який воював на боці РФ. Громадянин Уганди стверджує, що контракт підписав під дулом автомата.
До цього, в квітні 2025 року, на Донеччині українські військові взяли в полон африканського найманця у формі армії РФ.