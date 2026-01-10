Ирак создает комиссию для борьбы с вербовкой граждан в армию РФ

Как заявил временный поверенный в делах Республики Ирак в Украине Тарек Казем во время встречи с секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадным генералом Дмитрием Усовым, официальный Багдад обеспокоен фактами привлечения граждан Ирака в ряды российской армии.

Для реагирования на эту проблему в Ираке создают отдельную комиссию, которая будет работать во взаимодействии с Верховным судебным советом страны.

Иракская сторона также подчеркнула, что национальное законодательство предусматривает суровое наказание за наемничество - вплоть до пожизненного заключения.

Кроме того, дипломаты подтвердили принципиальную позицию Ирака по соблюдению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела других государств, что закреплено в конституции страны.

В то же время в Украине напоминают, что Министерство иностранных дел регулярно призывает граждан третьих стран всеми возможными способами избегать попадания в состав российской оккупационной армии.