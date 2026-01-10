Ирак создает комиссию для борьбы с вербовкой граждан в армию РФ

Правительство Ирака создаст специальную комиссию, которая будет заниматься расследованием и прекращением вербовки иракской молодежи для участия в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить".
Как заявил временный поверенный в делах Республики Ирак в Украине Тарек Казем во время встречи с секретарем Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадным генералом Дмитрием Усовым, официальный Багдад обеспокоен фактами привлечения граждан Ирака в ряды российской армии.
Для реагирования на эту проблему в Ираке создают отдельную комиссию, которая будет работать во взаимодействии с Верховным судебным советом страны.
Иракская сторона также подчеркнула, что национальное законодательство предусматривает суровое наказание за наемничество - вплоть до пожизненного заключения.
Кроме того, дипломаты подтвердили принципиальную позицию Ирака по соблюдению нейтралитета и невмешательства во внутренние дела других государств, что закреплено в конституции страны.
В то же время в Украине напоминают, что Министерство иностранных дел регулярно призывает граждан третьих стран всеми возможными способами избегать попадания в состав российской оккупационной армии.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины призвало страны Африки принять решительные меры для прекращения российских схем вербовки, направленных на привлечение молодежи со всего континента.
По информации МИД, сейчас на стороне России воюют более 1400 граждан африканских государств.
В начале января стало известно, что возле Лимана в Донецкой области украинские военные взяли в плен африканского наемника, который воевал на стороне РФ. Гражданин Уганды утверждает, что контракт подписал под дулом автомата.
До этого, в апреле 2025 года, в Донецкой области украинские военные взяли в плен африканского наемника в форме армии РФ.