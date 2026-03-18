Ірак і Курдистан домовилися відновити експорт нафти через Туреччину

За словами міністра нафти Іраку Хайяна Абдул-Гані, постачання нафти поновлять у середу о 10:00 за місцевим часом. Тим часом уряд Курдистану теж підтвердив відновлення поставок.

Видання пояснює, що трубопровід, який доставляє експортну продукцію з родовищ Курдистану і Кіркуха до турецького середземноморського порту Джейхан, розташований далеко від охопленої конфліктом Перської затоки. Поставки через нього було зупинено на початку березня в рамках низки превентивних дій.

Раніше Абдул-Гані заявив, що Ірак здатний відвантажувати з Кіркуха щонайменше 150-200 тисяч барелів нафти на день, а також 210 тисяч барелів на день з Курдистану північним трубопроводом.

Наразі видобуток нафти в Іраку становить від 1,3 до 1,4 млн барелів на день, що менше, ніж 4,3 млн барелів до закриття Ормузької протоки.

Що передувало

Нагадаємо, що в березні цього року світовий нафтовий ринок був вражений війною США та Ізраїлю проти Ірану