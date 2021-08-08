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Ирак эвакуирует своих граждан из Беларуси

Автор: РБК-Украина

Правительство Ирака приняло решение эвакуировать своих граждан, которые находятся в Беларуси. В частности, тех, кто хотел нелегально попасть на территорию ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Ирака в России Абдель Рахман аль-Хасани в Twitter.

По его словам, 10 августа авиакомпания "Иракские авиалинии" организует эвакуационный рейс.

Напомним, накануне стало известно, что Ирак приостанавливает все пассажирские рейсы в Беларусь на неопределенный срок.

До этого 5 августа иракская авиакомпания Iraqi Airways отменила ряд рейсов в Беларусь.

Ранее стало известно, что Евросоюз начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть мигрантов из Ирака, которые незаконно попали через Беларусь в Литву, а также убедить иракские власти снизить количество авиарейсов в страну.

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БеларусьэвакуацияИрак