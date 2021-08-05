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Ирак отменяет авиарейсы в Беларусь из-за незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву

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Багдад, Четверг 05 августа 2021 21:55
Ирак отменяет авиарейсы в Беларусь из-за незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву Фото: Ирак отмеяет авиарейсы в Беларусь на фоне миграционного кризиса в Литве (twitter.com/BNSLithuania)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Иракская авиакомпания Iraqi Airways отменила ряд рейсов в Беларусь. В частности, 5 августа, самолет в Минск не вылетел из Басры. Кроме того, компания планировала в ближайшие дни выполнить рейсы из Багдада, Эрбиля и Сулеймани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство BNS.

Как сообщил изданию посол Евросоюза в Ираке Мартин Хат, полеты Iraqi Airways в Беларусь на ближайшие 10 дней должны быть отменены в связи с напряженной ситуацией на границе с Литвой, которую стали массово пересекать иракские беженцы.

По данным издания, рейс Iraqi Airways из Басры в Минск, который должен был состояться 5 августа, отменен. Также в ближайшие дни планируется отмена рейсов из Багдада, Эрбиля и Сулеймани.

Отмечается, что Евросоюз начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть мигрантов из Ирака, которые незаконно попали через Беларусь в Литву, а также убедить иракские власти снизить количество авиарейсов в Минск.

Напомним, сегодня дипломатическая служба ЕС вызвала посла Беларуси в Брюссель из-за поддержки Минском потока мигрантов в Литву.

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Беларусь Литва Ирак Миграционный кризис
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