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Ірак евакуює своїх громадян з Білорусі

Автор: РБК-Україна

Уряд Іраку прийняв рішення евакуювати своїх громадян, які знаходяться в Білорусі. Зокрема, тих, хто хотів нелегально потрапити на територію ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла Іраку в Росії Абдель Рахман аль-Хасані у Twitter.

За його словами, 10 серпня авіакомпанія" іракські авіалінії " організовує евакуаційний рейс.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Ірак призупиняє всі пасажирські рейси до Білорусі на невизначений термін.

До цього 5 серпня іракська авіакомпанія Iraqi Airways скасувала низку рейсів до Білорусі.

Раніше стало відомо, що Євросоюз почав переговори з Багдадом, щоб повернути мігрантів з Іраку, які незаконно потрапили через Білорусь до Литви, а також переконати іракську владу знизити кількість авіарейсів в країну.

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