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Ирак отменяет все пассажирские рейсы в Беларусь на неопределенный срок

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Суббота 07 августа 2021 15:32
Ирак отменяет все пассажирские рейсы в Беларусь на неопределенный срок Фото: Ирак отменил полеты в Беларусь (ru.wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Ирак приостанавливает все пассажирские рейсы в Беларусь на неопределённый срок. Решение касается всех авиаперевозчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление гражданской авиации Ирака в Facebook.

"На основании распоряжений правительства Управление гражданской авиации Ирака объявило о приостановке всех рейсов из Ирака в Минск (Беларусь)", - говорится в сообщении.

Власти Ирака призвали ждать дальнейшего уведомления на этот счет.

В то же время отмечается, что самолеты отправят из Багдада в Минск только для того, чтобы забрать иракцев обратно на родину.

Ранее стало известно, что Евросоюз начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть мигрантов из Ирака, которые незаконно попали через Беларусь в Литву, а также убедить иракские власти снизить количество авиарейсов в Минск.

РБК-Украина писало, что 5 августа иракская авиакомпания Iraqi Airways отменила ряд рейсов в Беларусь.

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