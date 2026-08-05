iPhone оказался в миллионы раз мощнее компьютера NASA: что показало сравнение

Современный iPhone значительно мощнее компьютера, который помог NASA высадить людей на Луну в 1969 году. Сравнение их характеристик наглядно показывает, насколько стремительно развились технологии за последние 50 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование ученых MIT .

Командный модуль "Аполлон-11" был оснащен компьютером AGC, который в свое время считался передовой разработкой. Однако с точки зрения современных стандартов его характеристики выглядят достаточно скромно.

Что говорят цифры?

По данным документации MIT, бортовой компьютер AGC имел 2 048 "слов" перезаписываемой оперативной памяти (RAM). Поскольку каждое слово состояло из 16 битов, общий объем RAM составлял 32768 битов или ровно 4096 байтов (4 килобайта).

Современные показатели техники:

Оперативная память iPhone 17 Pro имеет 12 гигабайт RAM, что примерно в 2,93 миллиона раз превышает показатель AGC;

Частота процессора: центральный процессор AGC работал на частоте 2,048 МГц (с эффективной скоростью около 0,043 МГц), тогда как процессор iPhone работает на частотах от 850 до 2100 МГц;

Память: постоянное запоминающее устройство (ROM) ракеты содержало 72 килобайта данных без возможности перезаписи, тогда как смартфон может хранить до 1 терабайта информации.

Даже если объединить вычислительные мощности всех созданных модулей AGC в единое целое, получившийся комплекс не сможет сравниться с возможностями любого современного смартфона.

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Почему iPhone не заменит ракетный компьютер?

Несмотря на колоссальное преимущество смартфонов, отраженное в цифрах, установка iPhone в космический корабль была бы шагом назад для аэрокосмической отрасли.

Ученые объясняют: для управления ракетами нужна совсем другая архитектура, надежность и стойкость к радиации.

Современные космические аппараты требуют высокой специализированной вычислительной мощности. К примеру, ракета Falcon 9 от компании SpaceX использует двухъядерные процессоры с тактовой частотой около 4,10 ГГц , что вдвое превышает пиковую частоту мобильных чипов.

Кроме того, главной задачей для новых месячных миссий остается не столько мощность бортовых ботов, сколько физическая надежность и безопасность ракетных систем.