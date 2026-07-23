Астрономи знайшли перший можливий екзомісяць: відкриття поставило науку перед дилемою

Астрономи виявили космічний об'єкт, який може стати першим підтвердженим екзомісяцем. Водночас науковці поки не можуть офіційно надати йому цей статус через відсутність чітких критеріїв класифікації.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на свіже дослідження, опубліковане у журналі Nature .

Проблема класифікації та особливості системи

NASA пояснює: у Сонячній системі визначення місяця є доволі очевидним.

За її межами ситуація значно складніша: нечисленні знайдені екзосупутники не підпадають під класичні уявлення, а через відсутність підтверджених прикладів науковці не мають еталону для порівняння.

"Відсутність будь-якого визначення навіть для того, щоб сперечатися про критерії, є причиною того, чому ми кажемо, що не впевнені, чи вважається це першим екзомісяцем чи ні", - розповідає провідний автор дослідження Кевін Хой, аспірант-астрофізик із Університету Дієго Порталеса в Чилі.

Знайдений об'єкт є останнім компонентом ієрархічної системи, де супутник обертається навколо тіла, що рухається навколо зірки - за аналогією з тим, як Місяць обертається навколо Землі, а Земля навколо Сонця.

Головні відмінності та спірні моменти

Господар супутника: об'єкт обертається навколо коричневого карлика - субзоряного тіла, якому бракує маси для підтримки термоядерного синтезу водню.

Усі відомі місяці у Сонячній системі обертаються навколо повноцінних планет, тому серед астрономів немає консенсусу щодо того, чи можна вважати коричневі карлики господарями екзомісяців.

Гігантські розміри: хоча співвідношення мас супутника та його господаря становить 2,5 відсотка, сам супутник за розміром лише трохи поступається Юпітеру. Він суттєво перевищує габарити будь-якого місяця Сонячної системи.

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Метод радіальних швидкостей та подальші дослідження

Для виявлення кандидата в екзомісяці команда використала аналіз радіальних швидкостей, який базується на ефекті Доплера та гравітаційній взаємодії тіл.

Що це означає - коли супутник обертається навколо господаря, вони обидва рухаються навколо спільного центру мас, що змушує господарську "зірку" злегка коливатися.

"Ви можете взяти це коливання, і якщо воно спричиняє зміни швидкості у напрямку до вас або від вас, то ви можете виявити цю зміну з часом, щоб зробити висновок про існування супутників, які обертаються навколо об'єкта, за яким ви спостерігаєте", - пояснив Хой.

Астрономи моніторили коричневий карлик із жовтня 2023 року по лютий 2026 року. Моделювання виявило сигнал супутника, який здійснює один повний оберт навколо господарського об'єкта за 170 днів.

Це перший випадок, коли подібна техніка дозволила виявити супутник коричневого карлика.

Надалі дослідники планують провести астрометричний аналіз, щоб уточнити масу та кути орбіти знайденого тіла.