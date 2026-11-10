iPhone можуть стати коротшими й ширшими: Apple готує несподівану зміну екранів

Чому Apple хоче змінити форму екранів у майбутніх iPhone?

Від часу появи першого покоління у 2007 році дисплеї смартфонів Apple постійно ставали більшими та довшими. Однак майбутні покоління пристроїв можуть піти шляхом оптимізації ергономіки.

Зазначається, що Купертіно розробляє модель, яка збереже ширину актуального iPhone 18 Pro, але матиме помітно менший екран. Очікується перехід на співвідношення сторін 18:9 або 2:1 замість звичного 19.5:9.

У чому переваги?

Користувачам стане набагато легше дотягуватися великим пальцем до будь-якої точки екрана однією рукою.

Зникне відчуття надмірно витягнутого корпусу, який важко утримувати під час ходьби чи у транспорті.

Компанія розглядає можливість об'єднання статус-бару з верхньою навігаційною панеллю програм, завдяки чому корисна площа для контенту майже не зменшиться.

Читайте більше: Зручне керування однією рукою: iPhone Duo отримав нові функції в iOS 27.3

Як вдасться реалізувати новий дизайн?

Зміни можуть стати можливими завдяки розвитку технологій, які дозволяють зменшувати вирізи на передній панелі смартфона.

Apple планує зробити Dynamic Island значно компактнішою - аж до невеликого круглого отвору. Інший варіант - повністю перенести датчики під AMOLED-дисплей, якщо технологія під-екранових камер забезпечить достатню якість зображення.

Втім, за словами інсайдерів, розробка пристроїв перебуває на ранньому етапі, тому їхні характеристики ще можуть змінитися.

Всі великі виробники смартфонів дедалі активніше експериментують із нестандартними пропорціями екранів. З усім тим, такі формати переважно використовують у великих пристроях, а не в компактних смартфонах.