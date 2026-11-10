iPhone могут стать короче и шире: Apple готовит неожиданное изменение экранов

Почему Apple хочет изменить форму экранов у будущих iPhone?

С момента появления первого поколения в 2007 году дисплеи смартфонов Apple постоянно становились больше и длиннее. Однако будущие поколения устройств могут пойти по пути оптимизации эргономики.

Купертино разрабатывает модель, которая сохранит ширину актуального iPhone 18 Pro, но получит заметно более короткий экран. Ожидается переход на соотношение сторон 18:9 или 2:1 вместо привычных 19.5:9.

В чем преимущества?

Пользователям станет гораздо легче дотягиваться большим пальцем до любой точки экрана одной рукой.

Исчезнет ощущение излишне вытянутого корпуса, который трудно удерживать во время ходьбы или в транспорте.

Компания рассматривает возможность объединения статус-бара с верхней навигационной панелью программ, благодаря чему полезная площадь для контента почти не снизится.

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Как удастся реализовать новый дизайн?

Изменения могут стать возможными благодаря развитию технологий, позволяющих уменьшать вырезы на передней панели смартфона.

Apple планирует сделать Dynamic Island более компактной - вплоть до небольшого круглого отверстия. Другой вариант - полностью перенести датчики под AMOLED-дисплей, если технология подэкрановых камер обеспечит достаточное качество изображения.

Впрочем, по словам инсайдеров, разработка устройств находится на раннем этапе, потому их характеристики еще могут измениться.

Все крупные производители смартфонов все активнее экспериментируют с нестандартными пропорциями экранов. Со всем тем такие форматы преимущественно используют в больших устройствах, а не в компактных смартфонах.