iPhone 18 Pro отримає дві ключові функції, про які давно просять користувачі: розкрито деталі

Новий дизайн задньої панелі: відмова від "двоколірного" оформлення

Одне з останніх повідомлень інсайдерів про iPhone 18 Pro стосується змін у зовнішньому вигляді пристрою.

Поточний iPhone 17 Pro отримав двоколірну задню панель: відтінок алюмінієвої рамки відрізняється від кольору скляної вставки. Деяким користувачам такий стиль припав до смаку, частина ставиться до нього нейтрально. Але для багатьох таке рішення виглядає спірним.

Коли перші витоки про дизайн iPhone 17 Pro показали схожу двоколірну схему, здавалося, що Apple точно не випустить пристрій у такому вигляді. Однак підсумковий продукт зберіг цю особливість - нехай і в більш акуратному виконанні.

Цього тижня інсайдер Instant Digital повідомив, що Apple працює над виправленням ситуації. Згідно з його даними, в iPhone 18 Pro з'явиться оновлена задня панель, де різниця у відтінках між склом і алюмінієм буде зведена до мінімуму.

Ця інформація підтверджує більш ранній витік Digital Chat Station, згідно з яким скляний модуль на задній панелі дійсно буде перероблений.

Наскільки точно Apple зможе поєднати кольори - поки що невідомо, проте є надія, що дизайн стане більш цілісним.

Двоколірний дизайн задньої частини (фото: 9to5Mac)

Ще більше автономності: збільшена товщина і вага

Інсайдер Instant Digital також заявив, що iPhone 18 Pro Max стане товщим і важчим за свого попередника.

Apple вже зробила ставку на цю стратегію в нинішньому поколінні: збільшена товщина дала змогу забезпечити найкращу автономність серед усіх iPhone. Користувачі давно просили поліпшити батарею, і, судячи з продажів iPhone 17 Pro, рішення виявилося успішним.

Тому подальший розвиток у цьому напрямку виглядає логічним.

Хоча у витоку згадується саме модель Pro Max, цілком імовірно, що аналогічні зміни торкнуться і iPhone 18 Pro. Раніше цього року також очікувалося, що більш товстим стане тільки iPhone 17 Pro Max - але Apple внесла зміни одразу в обидві Pro-версії.

Незважаючи на вихід надтонкого iPhone Air, слабкий попит на нього підтверджує: більшість покупців віддає перевагу важчим пристроям з максимальною автономністю.

Питання лише в тому, наскільки далеко Apple зможе зайти, перш ніж користувачі почнуть скаржитися на зайву вагу. Але, судячи з усього, до цієї точки компанія ще не дісталася - і iPhone 18 Pro Max може стати випробуванням того, наскільки великими й автономними мають бути флагмани Apple.