iPhone 18 може стати найбільш незвичайним релізом Apple за 7 років

Запуск iPhone 18 все більше виглядає як серйозна зміна в типовому графіку Apple. У свіжому звіті IDC аналітики підтвердили: наступного року компанія може представити найкомпактнішу флагманську лінійку з 2019 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Очікується скорочення лінійки iPhone 18

IDC опублікувала прогноз продажів смартфонів на 2025 рік і попередню оцінку на 2026 рік. У звіті наголошується, що Apple успішно завершить 2025 рік, оскільки він демонструє високі продажі iPhone 17, що забезпечили загальне зростання на 6,1% у річному обчисленні.

Однак уже в 2026 році аналітики прогнозують зниження продажів iPhone на 4,2%.

Причина такого прогнозу - передбачувана зміна стратегії Apple щодо запуску iPhone 18.

За даними IDC, незважаючи на поліпшення короткострокових очікувань для ринку смартфонів, прогноз на 2026 рік було погіршено: замість передбачуваного зростання на 1,2% аналітики тепер очікують зниження на 0,9%. На перегляд вплинули дефіцит комплектуючих і коригування виробничого циклу.

Крім того, перенесення Apple випуску базового iPhone з осені 2026 року на початок 2027 року, за оцінкою IDC, призведе до падіння постачань iOS-пристроїв на 4,2% вже наступного року.

Що зміниться в лінійці iPhone 18

Протягом останніх шести місяців інсайдери повідомляють, що Apple планує прибрати базову модель iPhone 18 з осіннього флагманського релізу. Вона вийде окремо - на початку 2027 року - разом з iPhone 18e.

Раніше очікувалося, що восени 2026 року Apple все ж представить чотири пристрої: iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone Fold. Але після новин про затримку розробки Air 2 з'явилася версія, що базову модель можуть повернути в осінній реліз. Однак витоків на цю тему так і не з'явилося, а дані IDC вказують на те, що змін у планах немає.

Якщо прогнози справдяться, то лінійка iPhone 18 наступної осені може виявитися найменшою з 2019 року.

Востаннє Apple випускала три флагмани у 2019 році

У 2019 році компанія представила три моделі - iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max. Відтоді кожен осінній реліз включав чотири пристрої: два Pro і два "стандартних", включно з базовою моделлю і варіантом mini або Plus.

У 2024 році iPhone Air замінив версію Plus, але кількість моделей залишилася колишньою - чотири.

Наразі очікується, що у 2026 році Apple представить лише три пристрої:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold/Ultra.

Відмова від базової моделі допомагає пояснити, чому IDC очікує зниження загальних поставок iPhone наступного року. Саме тому компанія прогнозує відновлення зростання у 2027 році, коли вийдуть базові iPhone 18 і iPhone Air 2.

Як ринок сприйме скорочення лінійки

Чи знизить це попит - поки неясно. Частина покупців може перейти на Pro-моделі, інші - на наддорогий складаний iPhone. При цьому IDC прогнозує, що за умови падіння поставок загальна виручка Apple у 2026 році все одно зросте - за рахунок вищих цін на нові пристрої.

Але одне очевидно: після кількох років відносно передбачуваних релізів Apple готова до набагато сміливіших змін у лінійці iPhone.