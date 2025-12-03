iPhone 18 может стать самым необычным релизом Apple за 7 лет

Запуск iPhone 18 все больше выглядит как серьезное изменение в типичном графике Apple. В свежем отчете IDC аналитики подтвердили: в следующем году компания может представить самую компактную флагманскую линейку с 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac .

Ожидается сокращение линейки iPhone 18

IDC опубликовала прогноз продаж смартфонов на 2025 год и предварительную оценку на 2026 год. В отчете отмечается, что Apple успешно завершит 2025 год, поскольку он демонстрирует высокие продажи iPhone 17, обеспечившие общий рост на 6,1% в годовом исчислении.

Однако уже в 2026 году аналитики прогнозируют снижение продаж iPhone на 4,2%.

Причина такого прогноза - предполагаемая смена стратегии Apple относительно запуска iPhone 18.

По данным IDC, несмотря на улучшение краткосрочных ожиданий для рынка смартфонов, прогноз на 2026 год был ухудшен: вместо предполагаемого роста на 1,2% аналитики теперь ожидают снижение на 0,9%. На пересмотр повлияли дефицит комплектующих и корректировки производственного цикла.

Кроме того, перенос Apple выпуска базового iPhone с осени 2026 на начало 2027 года, по оценке IDC, приведет к падению поставок iOS-устройств на 4,2% уже в следующем году.

Что изменится в линейке iPhone 18

В течение последних шести месяцев инсайдеры сообщают, что Apple планирует убрать базовую модель iPhone 18 из осеннего флагманского релиза. Она выйдет отдельно - в начале 2027 года - вместе с iPhone 18e.

Ранее ожидалось, что осенью 2026 года Apple все же представит четыре устройства: iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Fold. Но после новостей о задержке разработки Air 2 появилась версия, что базовую модель могут вернуть в осенний релиз. Однако утечек на эту тему так и не появилось, а данные IDC указывают на то, что изменений в планах нет.

Если прогнозы сбудутся, то линейка iPhone 18 следующей осенью может оказаться самой маленькой с 2019 года.

Последний раз Apple выпускала три флагмана в 2019 году

В 2019 году компания представила три модели - iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. С тех пор каждый осенний релиз включал четыре устройства: два Pro и два "стандартных", включая базовую модель и вариант mini или Plus.

В 2024 году iPhone Air заменил версию Plus, но количество моделей осталось прежним - четыре.

Сейчас ожидается, что в 2026 году Apple представит только три устройства:

iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro Max

iPhone Fold/Ultra.

Отказ от базовой модели помогает объяснить, почему IDC ожидает снижения общих поставок iPhone в следующем году. Именно поэтому компания прогнозирует возобновление роста в 2027 году, когда выйдут базовые iPhone 18 и iPhone Air 2.

Как рынок воспримет сокращение линейки

Снизит ли это спрос - пока неясно. Часть покупателей может перейти на Pro-модели, другие - на сверхдорогой складной iPhone. При этом IDC прогнозирует, что при падении поставок общая выручка Apple в 2026 году все равно вырастет - за счет более высоких цен на новые устройства.

Но одно очевидно: после нескольких лет относительно предсказуемых релизов Apple готова к гораздо более смелым изменениям в линейке iPhone.