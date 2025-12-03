ua en ru
Ср, 03 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

iPhone 18 может стать самым необычным релизом Apple за 7 лет

Среда 03 декабря 2025 15:15
UA EN RU
iPhone 18 может стать самым необычным релизом Apple за 7 лет iPhone 18 может выйти с самым маленьким модельным рядом за последние годы (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Запуск iPhone 18 все больше выглядит как серьезное изменение в типичном графике Apple. В свежем отчете IDC аналитики подтвердили: в следующем году компания может представить самую компактную флагманскую линейку с 2019 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Mac.

Ожидается сокращение линейки iPhone 18

IDC опубликовала прогноз продаж смартфонов на 2025 год и предварительную оценку на 2026 год. В отчете отмечается, что Apple успешно завершит 2025 год, поскольку он демонстрирует высокие продажи iPhone 17, обеспечившие общий рост на 6,1% в годовом исчислении.

Однако уже в 2026 году аналитики прогнозируют снижение продаж iPhone на 4,2%.

Причина такого прогноза - предполагаемая смена стратегии Apple относительно запуска iPhone 18.

По данным IDC, несмотря на улучшение краткосрочных ожиданий для рынка смартфонов, прогноз на 2026 год был ухудшен: вместо предполагаемого роста на 1,2% аналитики теперь ожидают снижение на 0,9%. На пересмотр повлияли дефицит комплектующих и корректировки производственного цикла.

Кроме того, перенос Apple выпуска базового iPhone с осени 2026 на начало 2027 года, по оценке IDC, приведет к падению поставок iOS-устройств на 4,2% уже в следующем году.

Что изменится в линейке iPhone 18

В течение последних шести месяцев инсайдеры сообщают, что Apple планирует убрать базовую модель iPhone 18 из осеннего флагманского релиза. Она выйдет отдельно - в начале 2027 года - вместе с iPhone 18e.

Ранее ожидалось, что осенью 2026 года Apple все же представит четыре устройства: iPhone Air 2, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и складной iPhone Fold. Но после новостей о задержке разработки Air 2 появилась версия, что базовую модель могут вернуть в осенний релиз. Однако утечек на эту тему так и не появилось, а данные IDC указывают на то, что изменений в планах нет.

Если прогнозы сбудутся, то линейка iPhone 18 следующей осенью может оказаться самой маленькой с 2019 года.

Последний раз Apple выпускала три флагмана в 2019 году

В 2019 году компания представила три модели - iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. С тех пор каждый осенний релиз включал четыре устройства: два Pro и два "стандартных", включая базовую модель и вариант mini или Plus.

В 2024 году iPhone Air заменил версию Plus, но количество моделей осталось прежним - четыре.

Сейчас ожидается, что в 2026 году Apple представит только три устройства:

  • iPhone 18 Pro
  • iPhone 18 Pro Max
  • iPhone Fold/Ultra.

Отказ от базовой модели помогает объяснить, почему IDC ожидает снижения общих поставок iPhone в следующем году. Именно поэтому компания прогнозирует возобновление роста в 2027 году, когда выйдут базовые iPhone 18 и iPhone Air 2.

Как рынок воспримет сокращение линейки

Снизит ли это спрос - пока неясно. Часть покупателей может перейти на Pro-модели, другие - на сверхдорогой складной iPhone. При этом IDC прогнозирует, что при падении поставок общая выручка Apple в 2026 году все равно вырастет - за счет более высоких цен на новые устройства.

Но одно очевидно: после нескольких лет относительно предсказуемых релизов Apple готова к гораздо более смелым изменениям в линейке iPhone.

Напомним, что Apple официально включила один из популярных iPhone в список устаревших устройств, обновив перечень поддерживаемых моделей.

Также мы писали о 10 функциях iPhone 18 Pro, которые могут сделать его главным хитом Apple в 2026 году.

Читайте также о причинах, из-за которых будущий iPhone 18 Pro Max станет самым большим и тяжелым смартфоном в истории компании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Apple iPhone
Новости
В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники
В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники
Аналитика
"Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев
Катерина Гончарова, Татьяна Пархомчук "Бэби-бума после войны не будет": интервью Либановой о миграции, кризисе кадров и настроениях украинцев