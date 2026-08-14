iPhone 18 може отримати фішки Pro: Apple готує два важливі апгрейди

Апгрейд ОП та суперечки аналітиків

За даними інсайдера Джеффа Пу, головною зміною для базового iPhone 18 стане збільшення обсягу оперативної пам'яті з 8 гігабайт в iPhone 17 до 12 гігабайт. Це зрівняє його із моделями iPhone 17 Pro.

Підтвердження чуток: про перехід на 12 гігабайт оперативної пам'яті для базової моделі ще у квітні повідомляв аналітик Ден Нистедт.

Альтернативна думка: відомий інсайдер Мін-Чі Куо у своєму останньому звіті стверджує, що і базовий iPhone 18, і бюджетний iPhone 18e матимуть лише 9 гігабайт оперативної пам'яті.

За його даними, це завадить пристроям підтримувати деякі розширені функції штучного інтелекту Apple Intelligence.

Позиція Джеффа Пу: аналітик частково погоджується з колегою щодо дешевшої моделі iPhone 18e, яка також очікується навесні, - вона справді отримає 9 гігабайт оперативної пам'яті. Проте для звичайного iPhone 18 він наполягає на повноцінному оновленні до 12 гігабайт.

Очікується, що обидві моделі працюватимуть на базі нового процесора A20.

Зменшений Dynamic Island для всієї лінійки

Другим вагомим оновленням стане вужчий виріз Dynamic Island у верхній частині дисплея:

Більшість попередніх витоків вказували на те, що компактніший елемент з'явиться виключно у версіях iPhone 18 Pro.

Джефф Пу зазначає, що оновлений дизайн екрана буде впроваджено в усіх пристроях серії iPhone 18.

Цю інформацію також підтверджує авторитетний китайський інсайдер Ice Universe.

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Графік релізу та ціни

Реліз базової моделі iPhone 18 очікується до березня 2027 року разом із виходом iPhone 18e. Незважаючи на зміщення графіку виходу, купівля саме цієї версії, на думку інсайдерів, може бути виправданою.

Чому?

Подорожчання Pro-версій: через дефіцит напівпровідників та зростання вартості компонентів ціна моделей iPhone 18 Pro та Pro Max може зрости на 200-300 доларів.

Вигідне позиціонування: як і минулорічний iPhone 17, який зберіг базову вартість при значному апгрейді, стандартний iPhone 18 з 12 гігабайтами оперативної пам'яті та новим екраном може стати найвигіднішим смартфоном у новій серії Apple.