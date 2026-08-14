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iPhone 18 может получить фишки Pro: Apple готовит два важных апгрейда

14:16 14.08.2026 Пт
2 мин
Модель, вероятно, получит более узкий Dynamic Island и чип A20
aimg Ольга Завада
Покупка iPhone 18 станет более выгодной (фото: Unsplash)

Apple может сделать базовый iPhone 18 более привлекательным, чем Pro. Стандартная модель якобы получит две важные технологии, которые до сих пор считались преимуществом более старших версий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на MacRumors.

Апгрейд ОП и споры аналитиков

По данным инсайдера Джеффа Пу, главным изменением для базового iPhone 18 станет увеличение объема оперативной памяти с 8 гигабайт у iPhone 17 до 12 гигабайт. Это сравнит его с моделями iPhone 17 Pro.

Подтверждение слухов: о переходе на 12 гигабайт оперативной памяти для базовой модели еще в апреле сообщал аналитик Дэн Нистедт.

Альтернативное мнение: известный инсайдер Мин-Чи Куо в своем последнем отчете утверждает, что и базовый iPhone 18, и бюджетный iPhone 18e будут иметь всего 9 гигабайт оперативной памяти.

По его данным, это помешает устройствам поддерживать некоторые расширенные функции искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Позиция Джеффа Пу: аналитик частично согласен с коллегой относительно более дешевой модели iPhone 18e, которая также ожидается весной, - она действительно получит 9 гигабайт оперативной памяти. Однако для обычного iPhone 18 он настаивает на полноценном обновлении до 12 гигабайт.

Ожидается, что обе модели будут работать на основе нового процессора A20.

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Уменьшенный Dynamic Island для всей линейки

Вторым весомым обновлением станет более узкий вырез Dynamic Island в верхней части дисплея:

  • Большинство предыдущих утечек указывало на то, что более компактный элемент появится исключительно в версиях iPhone 18 Pro.
  • Джефф Пу отмечает, что обновленный дизайн экрана будет внедрен во всех устройствах серии iPhone 18.
  • Эту информацию также подтверждает авторитетный китайский инсайдер Ice Universe.

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График релиза и цены

Релиз базовой модели iPhone 18 ожидается до марта 2027 вместе с выходом iPhone 18e. Несмотря на смещение графика выхода, покупка именно этой версии, по мнению инсайдеров, может быть оправдана.

Почему?

Удорожание Pro-версий: из-за дефицита полупроводников и роста стоимости компонентов цена моделей iPhone 18 Pro и Pro Max может вырасти на 200-300 долларов.

Выгодное позиционирование: как и прошлогодний iPhone 17, сохранивший базовую стоимость при значительном апгрейде, стандартный iPhone 18 с 12 гигабайтами оперативной памяти и новым экраном может стать самым выгодным смартфоном в новой серии Apple.

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