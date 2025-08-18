UA

iPhone 17 Pro може вперше за 8 років порушити одну з головних традицій Apple: що зміниться

Apple вперше за вісім років може змінити ціну iPhone Pro (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Новий iPhone 17 Pro може виявитися дорожчим за свого попередника, стверджують інсайдери та аналітики. Але чи дійсно Apple зважиться на подорожчання?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors, присвячений новинам про продукцію Apple.

Що відомо

За даними перевіреного джерела в китайській соцмережі Weibo, молодша модель iPhone 17 Pro з екраном 6,3 дюйма стартуватиме в США від 1049 доларів за версію з 256 ГБ пам'яті. Для порівняння: iPhone 16 Pro починався з 999 доларів, але при цьому мав лише 128 ГБ.

З 2017 року - з моменту виходу iPhone X - Apple стабільно утримувала ціну "професійної" лінійки на рівні 999 доларів у США. Таким чином, iPhone 17 Pro може поставити крапку у восьмирічній традиції.

Історія цін на Pro-моделі iPhone у США:

  • iPhone X: 999 доларів
  • iPhone XS: 999 доларів
  • iPhone 11 Pro: 999 доларів
  • iPhone 12 Pro: 999 доларів
  • iPhone 13 Pro: 999 доларів
  • iPhone 14 Pro: 999 доларів
  • iPhone 15 Pro: 999 доларів
  • iPhone 16 Pro: 999 доларів
  • iPhone 17 Pro: 1049 доларів?

Втім, не все так однозначно. Якщо Apple дійсно прибере варіант зі 128 ГБ, то формально мова може йти не про зростання цін, а навпаки - про зниження вартості моделі з 256 ГБ.

Однак у покупців, які хочуть укластися в 999 доларів, просто не залишиться вибору. Аналогічна дискусія розгорілася кілька років тому, коли компанія відмовилася від 128 ГБ у лінійці iPhone 15 Pro Max.

Варто зазначити, що Apple вже не раз спростовувала чутки про подорожчання. Але ніщо не вічне. Якщо ж "магічна позначка" 999 доларів буде зламана, то причини варто шукати в тарифах та інфляції останніх років - хоча навряд чи сама компанія про це заговорить.

Зараз це питання "побачити - щоб повірити". Усі відповіді з'являться вже наступного місяця.

AppleiPhoneЦіни