iPhone 17 Pro может впервые за 8 лет нарушить одну из главных традиций Apple: что изменится

Что известно

По данным проверенного источника в китайской соцсети Weibo, младшая модель iPhone 17 Pro с экраном 6,3 дюйма будет стартовать в США от 1049 долларов за версию с 256 ГБ памяти. Для сравнения: iPhone 16 Pro начинался с 999 долларов, но при этом имел лишь 128 ГБ.

С 2017 года - с момента выхода iPhone X - Apple стабильно удерживала цену "профессиональной" линейки на уровне 999 долларов в США. Таким образом, iPhone 17 Pro может поставить точку в восьмилетней традиции.

История цен на Pro-модели iPhone в США:

iPhone X: 999 долларов

iPhone XS: 999 долларов

iPhone 11 Pro: 999 долларов

iPhone 12 Pro: 999 долларов

iPhone 13 Pro: 999 долларов

iPhone 14 Pro: 999 долларов

iPhone 15 Pro: 999 долларов

iPhone 16 Pro: 999 долларов

iPhone 17 Pro: 1049 долларов?

Впрочем, не все так однозначно. Если Apple действительно уберет вариант с 128 ГБ, то формально речь может идти не о росте цен, а наоборот - о снижении стоимости модели с 256 ГБ.

Однако у покупателей, которые хотят уложиться в 999 долларов, просто не останется выбора. Аналогичная дискуссия разгорелась несколько лет назад, когда компания отказалась от 128 ГБ в линейке iPhone 15 Pro Max.

Стоит отметить, что Apple уже не раз опровергала слухи о подорожании. Но ничто не вечно. Если же "магическая отметка" 999 долларов будет сломана, то причины стоит искать в тарифах и инфляции последних лет - хотя вряд ли сама компания об этом заговорит.

Сейчас это вопрос "увидеть - чтобы поверить". Все ответы появятся уже в следующем месяце.