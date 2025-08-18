RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

iPhone 17 Pro может впервые за 8 лет нарушить одну из главных традиций Apple: что изменится

Apple впервые за восемь лет может изменить цену iPhone Pro (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Новый iPhone 17 Pro может оказаться дороже своего предшественника, утверждают инсайдеры и аналитики. Но действительно ли Apple решится на подорожание?

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт MacRumors, посвященный новостям о продукции Apple.

Что известно

По данным проверенного источника в китайской соцсети Weibo, младшая модель iPhone 17 Pro с экраном 6,3 дюйма будет стартовать в США от 1049 долларов за версию с 256 ГБ памяти. Для сравнения: iPhone 16 Pro начинался с 999 долларов, но при этом имел лишь 128 ГБ.

С 2017 года - с момента выхода iPhone X - Apple стабильно удерживала цену "профессиональной" линейки на уровне 999 долларов в США. Таким образом, iPhone 17 Pro может поставить точку в восьмилетней традиции.

История цен на Pro-модели iPhone в США:

  • iPhone X: 999 долларов
  • iPhone XS: 999 долларов
  • iPhone 11 Pro: 999 долларов
  • iPhone 12 Pro: 999 долларов
  • iPhone 13 Pro: 999 долларов
  • iPhone 14 Pro: 999 долларов
  • iPhone 15 Pro: 999 долларов
  • iPhone 16 Pro: 999 долларов
  • iPhone 17 Pro: 1049 долларов?

Впрочем, не все так однозначно. Если Apple действительно уберет вариант с 128 ГБ, то формально речь может идти не о росте цен, а наоборот - о снижении стоимости модели с 256 ГБ.

Однако у покупателей, которые хотят уложиться в 999 долларов, просто не останется выбора. Аналогичная дискуссия разгорелась несколько лет назад, когда компания отказалась от 128 ГБ в линейке iPhone 15 Pro Max.

Стоит отметить, что Apple уже не раз опровергала слухи о подорожании. Но ничто не вечно. Если же "магическая отметка" 999 долларов будет сломана, то причины стоит искать в тарифах и инфляции последних лет - хотя вряд ли сама компания об этом заговорит.

Сейчас это вопрос "увидеть - чтобы поверить". Все ответы появятся уже в следующем месяце.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
AppleiPhoneЦены