iPhone 17 Pro буде націлений на певну категорію користувачів: деталі

В останні роки Apple поступово змінює підхід до лінійки продуктів з приставкою Pro. Судячи з витоків, iPhone 17 Pro і Pro Max продовжать цей напрямок, ставши ще більш "професійними", ніж раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Mac .

Pro - більше не просто "покращена" версія

Ще нещодавно приставка Pro в Apple означала, скоріше, "покращений" або "преміальний" варіант - але не обов'язково призначений для фахівців. MacBook Pro, наприклад, довгий час практично не відрізнявся від MacBook Air за потужністю і ціною. Сьогодні ж базова версія Pro-моделі коштує від 1599 доларів, тоді як Air - від 999, а то й 799 доларів.

Mac Studio зробив настільний Mac Pro ще більш нішевим і орієнтованим на специфічні завдання. Аналогічна трансформація відбулася і з iPad Pro - його версія на чипі M4 отримала суттєві оновлення, але й значне підвищення ціни.

Для більшості користувачів, яким потрібен якісний планшет, iPad Air на M3 сьогодні виглядає більш збалансованим вибором.

iPhone теж стає "по-справжньому Pro"

Ця тенденція почала проникати і в лінійку iPhone.

Торішня базова модель iPhone вперше запропонувала ключові функції, які раніше були доступні тільки в Pro-версіях. Відсутність ProMotion стала чи не єдиною помітною відмінністю. При цьому функції на кшталт відеозйомки 4K120 fps і поліпшеної обробки ProRAW в iPhone 16 Pro явно були орієнтовані не на всіх.

Згідно з останніми чутками, iPhone 17 Pro зробить ще один крок у бік "професіоналів". Серед очікуваних функцій:

спеціалізований додаток камери з розширеним управлінням

друга кнопка управління камерою

телефотооб'єктив із 8-кратним зумом

підтримка багатокамерного відеозапису (тільки для Pro)

збільшена батарея, поліпшене охолодження і антивідблисковий екран.

Що щодо iPhone 17 Air

Усі ці поліпшення мають вагомий вигляд, але навряд чи вони орієнтовані на "побутового" користувача. Цікаво, що при цьому нова модель iPhone 17 Air, згідно з чутками, також отримає частину "Pro"-можливостей: чип A19 Pro, 12 ГБ оперативної пам'яті, а також надтонкий і оновлений дизайн.

На цьому тлі iPhone 17 Pro може виявитися привабливим рішенням для творців контенту, блогерів, тих, хто активно використовує смартфон протягом усього дня. Але для тих, хто обмежується фото, браузером, додатками і навігацією, Air може виявитися більш підходящим варіантом.

Це не докір у бік Pro-лінійки. Швидше, це сигнал того, що базові моделі iPhone сьогодні стали настільки потужними і функціональними, що дійсно можуть задовольнити запити більшості користувачів.