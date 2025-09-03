UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

iPhone 17 Pro Max показали в мережі за тиждень до офіційної презентації (відео)

iPhone 17 Pro Max показаний на вітрині магазину за тиждень до анонсу (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Інсайдер Ice Universe опублікував у соціальній мережі Weibo відеоролик з iPhone 17 Pro Max, який виставлено на вітрині магазину. Відео з'явилося за тиждень до офіційного анонсу нової лінійки Apple.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт TeknoBurada, що спеціалізується на новинах і оглядах у сфері технологій.

На кадрах помітний смартфон зі збільшеним модулем камери, що займає більшу частину задньої панелі. Дизайн відповідає раніше опублікованим схемам і рендерам майбутнього флагмана. Розширений блок камер дасть змогу встановити сенсори більшого розміру і поліпшену оптику.

iPhone 17 Pro Max буде оснащений оновленою антенною системою для більш стабільної роботи з мережами 5G, LTE, Wi-Fi і Bluetooth. Це позитивно позначиться на швидкості передачі даних і якості зв'язку.

Компанія Apple офіційно призначила презентацію серії iPhone 17 на 9 вересня 2025 року, де представить всі моделі нової лінійки. Аналогічні зміни в дизайні камерного блоку планує впровадити Samsung у Galaxy S26 Ultra.

Витік стався через торговельну мережу, де пристрій уже доступний для попередньої демонстрації покупцям.


Відео iPhone 17 Pro Max витекло в мережу (gif: Ice Universe/Weibo)

Читайте РБК-Україна в Google News
AppleiPhone