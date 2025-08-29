Чому iPhone 17 Air може обійти Samsung Galaxy S25 Edge: 5 ключових моментів

2025 рік обіцяє стати роком тонких смартфонів. Нещодавно Samsung представила Galaxy S25 Edge. А Apple, за чутками, скоро випустить iPhone 17 Air. Точної інформації поки що немає, але витоки та огляд Galaxy S25 Edge дають уявлення про те, чого очікувати і як Apple може поліпшити пристрій.

Про те, чому iPhone 17 Air може перевершити Galaxy S25 Edge, розповідає РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання TechRadar , що спеціалізується на технологіях.

Тонкий корпус

Головна "фішка" Samsung Galaxy S25 Edge - його товщина всього 5,8 мм. iPhone 17 Air, за чутками, буде ще тоншим: джерела називають 5,65 мм, 5,5 мм і навіть 5,44 мм. Якщо це підтвердиться, Apple отримає перевагу в компактності.

Легший за конкурента

Galaxy S25 Edge важить 163 г, що вже досить мало. iPhone 17 Air, за одним із витоків, може важити близько 145 г, що зробить його ще легшим, відповідаючи назві "Air".

Камери

Galaxy S25 Edge оснащений основною камерою 200 МП, надширококутною 12 МП і фронтальною 12 МП. iPhone 17 Air, за чутками, отримає лише одну основну камеру 48 МП і фронтальну 12 МП.

Поки Apple навряд чи перевершить Samsung за фотографіями, але якість зйомки нової камери ще може здивувати.

Продуктивність

Galaxy S25 Edge працює на Snapdragon 8 Elite з 12 ГБ ОЗП. iPhone 17 Air, найімовірніше, працюватиме на чипі A19 або A19 Pro, з 8-12 ГБ ОЗП.

Apple традиційно випускає більш продуктивні смартфони, так що переваг у потужності чекати варто.

Акумулятор

Головна слабкість тонких моделей - батарея. У S25 Edge встановлений акумулятор 3 900 мА/год, у iPhone 17 Air, за чутками, він може бути меншим за 3 000 мА/год. Проте, джерело стверджує, що автономність буде порівнянна з нинішніми iPhone.

iPhone 17 Air обіцяє стати не тільки тонким і легким, але й потужним пристроєм, здатним кинути виклик Samsung Galaxy S25 Edge.