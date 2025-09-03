RU

Экономика Авто Tech

iPhone 17 Pro Max показали в сети за неделю до официальной презентации (видео)

iPhone 17 Pro Max показан на витрине магазина за неделю до анонса (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Инсайдер Ice Universe опубликовал в социальной сети Weibo видеоролик с iPhone 17 Pro Max, который выставлен на витрине магазина. Видео появилось за неделю до официального анонса новой линейки Apple.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт TeknoBurada, специализирующийся на новостях и обзорах в сфере технологий.

На кадрах заметен смартфон с увеличенным модулем камеры, занимающим большую часть задней панели. Дизайн соответствует ранее опубликованным схемам и рендерам будущего флагмана. Расширенный блок камер позволит установить сенсоры большего размера и улучшенную оптику.

iPhone 17 Pro Max будет оснащен обновленной антенной системой для более стабильной работы с сетями 5G, LTE, Wi-Fi и Bluetooth. Это позитивно скажется на скорости передачи данных и качестве связи.

Компания Apple официально назначила презентацию серии iPhone 17 на 9 сентября 2025 года, где представит все модели новой линейки. Аналогичные изменения в дизайне камерного блока планирует внедрить Samsung в Galaxy S26 Ultra.

Утечка произошла через торговую сеть, где устройство уже доступно для предварительной демонстрации покупателям.


Видео iPhone 17 Pro Max утекло в сеть (gif: Ice Universe/Weibo)

