Відразу всі моделі iPhone 17 витекли в мережу: як зміниться лінійка (фото)
Інсайдер Majin Bu опублікував фотографію, на якій, як стверджується, зображена повна лінійка смартфонів iPhone 17. Судячи з витоку, цього року Apple готує відразу кілька оновлень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт інсайдера в X (Twitter).
Що відомо про лінійку iPhone 17
Базовий iPhone 17 зовні майже не відрізняється від iPhone 16 - дизайн залишився колишнім.
Моделі Pro і Pro Max отримали оновлені блоки камер, через що логотип Apple змістився нижче центру корпусу.
У лінійці з'явиться iPhone 17 Air - ультратонкий смартфон з унікальним модулем камери. За чутками, він буде майже вдвічі тоншим за інші моделі.
Apple відмовилася від версії iPhone 17 Plus - її в серії не буде.
За попередньою інформацією, новинки надійдуть у продаж за два місяці, а вартість пристроїв, як зазвичай, різнитиметься залежно від регіону.
iPhone 17 lineup, вам подобається? pic.twitter.com/0CTipAAfxE- Majin Bu (@MajinBuOfficial) July 7, 2025
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