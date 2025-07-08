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Відразу всі моделі iPhone 17 витекли в мережу: як зміниться лінійка (фото)

Вівторок 08 липня 2025 07:30
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Відразу всі моделі iPhone 17 витекли в мережу: як зміниться лінійка (фото) У мережу злили всю лінійку iPhone 17 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Інсайдер Majin Bu опублікував фотографію, на якій, як стверджується, зображена повна лінійка смартфонів iPhone 17. Судячи з витоку, цього року Apple готує відразу кілька оновлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний акаунт інсайдера в X (Twitter).

Що відомо про лінійку iPhone 17

Базовий iPhone 17 зовні майже не відрізняється від iPhone 16 - дизайн залишився колишнім.

Моделі Pro і Pro Max отримали оновлені блоки камер, через що логотип Apple змістився нижче центру корпусу.

У лінійці з'явиться iPhone 17 Air - ультратонкий смартфон з унікальним модулем камери. За чутками, він буде майже вдвічі тоншим за інші моделі.

Apple відмовилася від версії iPhone 17 Plus - її в серії не буде.

За попередньою інформацією, новинки надійдуть у продаж за два місяці, а вартість пристроїв, як зазвичай, різнитиметься залежно від регіону.

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