iOS 26 на підході: коли Apple офіційно випустить оновлення для iPhone

На яких пристроях працюватиме iOS 26

При цьому для встановлення iOS 26 не потрібно купувати iPhone 17: система підтримуватиметься на моделях починаючи з iPhone 11. Це означає, що реліз iOS 26 відбудеться не пізніше виходу нових смартфонів Apple.

Коли вийде iOS 26

Точна дата виходу iOS 26 поки що невідома, проте експерти припускають, що реліз відбудеться через тиждень після презентації iPhone 17. Такий сценарій Apple використовувала і минулого року: iPhone 16 був представлений 9 вересня, а оновлення iOS 18 вийшло вже 16 вересня.

Якщо компанія збереже традицію, реліз iOS 26 також можна очікувати 16 вересня. Втім, раніше Apple іноді запускала оновлення на кілька днів раніше.

Одночасно з iOS 26 компанія, ймовірно, представить й інші оновлення - iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26 і tvOS 26.

Бета-версія доступна вже зараз

Чекати офіційного запуску iOS 26 необов'язково. Apple почала тестування прошивки ще в червні, а в липні відкрила публічний бета-доступ.

Хоча встановлення бета-версії пов'язане з ризиками - можливі помилки і збої - зараз, ближче до фінального релізу, стабільність помітно вища. При цьому компанія рекомендує архівувати дані перед встановленням, щоб уникнути втрати інформації в разі відкату на колишню систему.